Казань, 24 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали четыре новых случая смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 24 сентября 728 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали трое мужчин и одна женщина в возрасте от 69 до 86 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, единый контакт-центр для консультации населения по вопросам коронавирусной инфекции работает в Татарии с ноября 2020 года. За это время операторы горячей линии 122 приняли 475 444 звонка от граждан.

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