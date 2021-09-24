Якутск, 24 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Из 195 случаев COVID-19, выявленных в Якутии за сутки, 19% заболевших — люди старше 60 лет и 21% — дети. Такие данные озвучила на брифинге министр здравоохранения республики Елена Борисова, сообщает 24 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, за сутки коронавирусом заразился 41 ребёнок, в том числе до года — три случая, от 1 до 6 лет — 10 случаев. Дети не подвержены вакцинации от COVID-19, поэтому их нужно прививать от гриппа, подчеркнула глава минздрава республики.

«Настоятельно рекомендую обращаться в вакцинальные пункты, проводить вакцинацию, чтобы избежать массового заражения, беречь себя и своих близких», — отметила Елена Борисова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии опять установлен «рекорд» по количеству новых случаев COVID-19. За сутки коронавирусом заразились 195 жителей республики (днём ранее — 190).