Село Коса, Пермский край, 24 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Пермском крае директора школыКосинского муниципального района подозревают в вымогательстве и получении взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Взятка

По данным следствия, летом 2020 года был заключен контракт с предпринимателем на выполнение ремонта в образовательном учреждении на сумму более 700 тысяч рублей. В ходе выполнения работ возникла необходимость в проведении дополнительных работ на 93 тысячи рублей. Подрядчик выполнил допремонт за обещание директора школы заключить с ним в последующем договор и оплатить его. Однако обещание руководитель школы не сдержал. Отказавшись подписывать акты выполненных работ, он потребовал 46 тысяч рублей. Директор не принимал работы до тех пор, пока предприниматель не согласился дать взятку.

После расчета по контракту директор продолжал требовать взятку. В итоге предприниматель обратился за помощью к правоохранителям. Директора школы задержали с поличным.