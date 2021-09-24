Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 4000 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Игорь Шпиленок Кратер Карымской Сопки

«Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина — 1469 метров», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что шлейф от выброса ушел на восток-северо-восток в сторону Кроноцкого залива. Случаев выпадения пепла в населенных пунктах Камчатки не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пепловый выброс на вулкане Карымский произошел 18 сентября. Тогда исполин выбросил столб пепла на высоту до 2500 метров. Пепловый шлейф распространился на восток. Сам выброс для жителей Камчатского края опасности не представлял.