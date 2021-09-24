Чита, 24 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 992, причём 183 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 59 267 пациентов (+130 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1386 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 110 находятся в тяжёлом состоянии (+11 за сутки), 37 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 сутки).

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