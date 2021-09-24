Сысерть, Свердловская область, 24 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Свердловской области идёт проверка по факту пожара, в котором погибли мальчики шести и семи лет. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

skeeze Пожар

По предварительным данным, семья арендовала частный дом 1965 года постройки. Глава семьи находился на работе. Соседи характеризуют семью положительно. В гости к ним пришла знакомая со своими детьми. Во время пожара женщины смогли эвакуировать двоих детей, а ещё двое (ребенок хозяйки дома и ребенок их знакомой) погибли.

В качестве причин пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнём и неисправность электропроводки. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 24 сентября.