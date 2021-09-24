Улан-Удэ, 24 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Средняя зарплата работников в Бурятии за январь-июль 2021 года составила чуть больше 43 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень вырос на 5,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Но при этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2021 года соответствовала лишь 96,8% к уровню июля 2020 года.

«Реальная заработная плата в январе-июле 2021 года соответствовала 99,1% к январю-июлю 2020 года», — отметили в службе статистики.

При этом наиболее высокооплачиваемыми остаются работники в сфере добычи полезных ископаемых, зарплаты которых в 1,8 раза превышают средние цифры по региону. Меньше всех получают работники гостиниц, общепита, торговых организаций и ремонта автомобилей и мотоциклов — 42−49% от средней в республике.

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