Благовещенск, 24 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Жители многоквартирных домов села Сергеевка Амурской области вынуждены находиться в сырых после подтопления, неотапливаемых домах. Глава региона Василий Орлов поручил ускорить начало отопительного сезона в этом населённом пункте и селе Марково, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе областного правительства.

Kuzpress.ru Без отопления

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«Отопление в многоквартирных домах Сергеевки должно появиться к субботе. Жители жалуются на холод и сырость. Летом эти дома стояли в воде, причины жалоб понятны. Необходимо также дополнительно просушить подвалы и провести их дезинфекцию», — отметил Василий Орлов.

Кроме того, в сёлах, пострадавших от наводнения, ещё не завершён ремонт печей. Их осталось восстановить в пяти домах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области от воды до сих пор не освободились три дома и две дороги в Благовещенском и Зейском районах.