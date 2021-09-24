Пермь, 24 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Пермские студенты объявили сбор средств на помощь первокурснику национального исследовательского университета Сергею Ю., получившему пять огнестрельных ранений и эвакуированного в московский медцентр. За два дня собрано около 400 тыс. рублей, сообщает портал 59.ru.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

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Сейчас сбор пожертвований закрыт. Деньги активисты экономического факультета ПГНИУ передадут родителям первокурсника, которые 27 сентября планируют поехать в Москву к сыну. Собранных средств должно хватить восстановление молодого человека.

Во время ЧП в вузе студент получил тяжелые ранения. Парень был в тяжелом состоянии. В московской клинике ему провели операцию, длившуюся шесть часов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днем 20 сентября вооруженный пермяк Тимур Б. открыл стрельбу на территории вуза, студентом которого является. Шесть человек погибли, десятки были госпитализированы. 21 сентября семерых «тяжелых» пациентов перевезли спецбортом МЧС в ведущие клиники Москвы. В пермских больницах лечение получают 12 человек.