Сысерть, Свердловская область, 24 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В селе Кадниково Свердловской области при тушении пожара нашли тела двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Af.mil Пожар

Один из них был 2013 года рождения, а второй — 2015-го. Сысертская межрайонная прокуратура ведёт проверку.

По данным пресс-службы свердловского управления МЧС, пожар возник ночью в частном доме на ул. Карла Маркса. Площадь очага составила 100 кв. метров. Горели сам дом и надворные постройки. Причина пожара устанавливается.