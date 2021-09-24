Ульяновск, 24 сентября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Заявки Ульяновской области на получение инфраструктурных кредитов проанализирует межведомственная рабочая группа с участием Дом.рф. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам рабочего визита в регион делегации единого института развития в жилищной сфере Дом.рф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Ульяновской области побывали руководитель подразделения «Инфраструктурные облигации» Марина Слуцкая, главы направлений «Региональное развитие» и «Развитие бизнеса и инвестиции, Арендное жилье» Владислав Сабуров и Ксения Шадрина.

По итогам встречи руководитель Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что были «детально изучены» механизмы и подобраны «наиболее подходящие для региона».

«Для достижения показателей национальных целей мы планируем использовать механизмы инфраструктурного меню», — сказал Алексей Русских, напомнив, что данные вопросы были обсуждены ранее на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.

Владислав Сабуров назвал перспективными направлениями создание инфраструктуры в жилых районах и арендного жилья в Ульяновске. Данные проекты могут быть реализованы за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов и льготного государственно-частного партнёрства (ГЧП). Интерес к арендному жилью проявили и местные предприятия для размещения своих сотрудников.

Сабуров также напомнил, что единый институт развития будет анализировать заявки, поданные в рамках конкурсного отбора для получения инфраструктурных бюджетных кредитов

Региональные власти отмечают, что Ульяновская область подала заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство трамвайных путей в микрорайонах Юго-Западный и Север-1, а также на создание производственной инфраструктуры на площадках индустриального парка «Заволжье» и портовой особой экономической зоны.

Также власти планируют привлечь федеральную государственную поддержку при создании инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах — в частности, на строительство школ и детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, на развитие социальной инфраструктуры Димитровграда, который является вторым по величине городом в Ульяновской области, направят 160 млн рублей. Данные средства предусмотрены в рамках сотрудничества с государственной корпорацией «Росатом».

Подробнее:На развитие социальной инфраструктуры Димитровграда направят 160 млн рублей