Берлин, 24 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) Армин Лашет поддержал запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом политик заявил 23 сентября в эфире телеканала ARD.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

Так он ответил на вопрос о необходимости введения объекта в эксплуатацию. Однако Лашет отметил, что запуск следует осуществлять только при наличии «геополитических гарантий» о транзите газа через Украину, что должно защитить указанную страну от проблем.

Политик добавил, что, если такое условие не будет соблюдено, то «проект нужно будет немедленно остановить».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября немецкий политолог Александр Рар зявил, что запуск «Северного потока — 2» не может быть остановлен Германией вне зависимости от результатов выборов в бундестаг, поскольку этот шаг наиболее губителен именно для ФРГ.