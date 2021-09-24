Москва, 24 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Ликвидирован пожар в здании общежития Военного университета Минобороны РФ в Москве. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

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Ликвидация пожара была объявлена в 05:54 мск. Пострадавших в результате ЧП нет. Общая площадь пожара составила около тысячи кв. метров.

Возгорание в здании общежития Военного университета на Комсомольском проспекте произошло в ночь на 24 сентября. В целях безопасности из здания были эвакуированы около ста человек. Произошло частичное обрушение кровли горящего здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара в здании общежития Военного университета в Москве. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.