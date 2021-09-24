Князь Монако призвал принять решительные меры по защите природы и климата
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Князь Монако Альбер II призвал международное сообщество принять решительные меры по защите природы на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая в ноябре пройдёт в Глазго (Великобритания). Об этом он заявил 23 сентября во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
По мнению правящего князя Монако, ни одна страна на планете «не сможет самостоятельно сдерживать повышение температуры более, чем на 1,5 °C». А восстановление экономик после коронавируса «должно быть экологичным, устойчивым и… опираться на защиту природу».
Альбер II подчеркнул, что пандемия COVID-19 наглядно показала, насколько разрушение экосистем может быть опасным для людей. В этой ситуации Монако «выступает за принятие конкретных мер по охране природы».
Как сообщало ИА REGNUM, с призывом взять на себя ответственность за решение экологических проблем обратился к лидерам стран мира премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).