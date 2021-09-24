Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Князь Монако Альбер II призвал международное сообщество принять решительные меры по защите природы на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая в ноябре пройдёт в Глазго (Великобритания). Об этом он заявил 23 сентября во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Michel Ravassard Князь Монако Альбер II

По мнению правящего князя Монако, ни одна страна на планете «не сможет самостоятельно сдерживать повышение температуры более, чем на 1,5 °C». А восстановление экономик после коронавируса «должно быть экологичным, устойчивым и… опираться на защиту природу».

князь Монако Альбер II «Я призываю все государства проявить самые серьёзные намерения при рассмотрении национальных мер по борьбе с изменением климата и принять решительные меры на следующей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго».

Альбер II подчеркнул, что пандемия COVID-19 наглядно показала, насколько разрушение экосистем может быть опасным для людей. В этой ситуации Монако «выступает за принятие конкретных мер по охране природы».

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом взять на себя ответственность за решение экологических проблем обратился к лидерам стран мира премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).