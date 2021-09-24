Кяхтинский район, Бурятия, 24 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. На выплаты пострадавшим от паводков в Кяхтинском и Тарбагатайском районах Бурятии направили ещё более 14 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

03.mchs.gov.ru Наводнение в Бурятии

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Так, 404 человек в Кяхтинском района получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей помощи выдадут 118 жителям в связи с частичной утратой имущества, и по 100 тыс. рублей получат 34 человека в связи с полной утратой имущества.

При потере урожая граждане смогут получить помощь в натуральной форме на сумму более 1 млн рублей.

«Борщевые наборы» формируют из следующих нормативов: на одного человека нормы питания по картофелю и овощам на год составляют 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители подтопленных поселений Кяхтинского района пожаловались главе региона Алексею Цыденовуна бюрократическую волокиту и долгое составление актов на выплаты.