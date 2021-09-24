Владивосток, 24 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Представители общественных организаций инвалидов и чиновники обсудили вопросы создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В библиотеках устанавливают пандусы, таблички с указателями шрифтом Брайля, увеличители текста, а также компьютер с клавиатурой для слабовидящих, киоск для выдачи книг с микролифтом.

В образовательных учреждениях Владивостока создаются условия для обучения детей с различными особенностями здоровья. Такие ребята могут пребывать в обычных детских садах и школах, работает и сеть специализированных учреждений.

Часть ребят с инвалидностью обучается на дому — к ним приходят учителя. Мэр Константин Шестаков поручил специалистам изучить вопрос — сколько комплектов компьютерной техники, подключенной к Интернету, необходимо, чтобы помочь таким детям получать дополнительные уроки дистанционно онлайн. Это расширит спектр знаний и возможностей.

Реализация программы «Доступная среда» будет продолжаться — Шестаков также поручил провести анализ городских территорий, общественных пространств, причем совместно с представителями организаций инвалидов — с целью определить, какие первостепенные меры нужно принять для удобства и повышения их доступности.

Как сообщало ИА REGNUM, к административной ответственности по факту отказа впустить в магазин инвалида-колясочника привлекли индивидуального предпринимателя в Рязани.