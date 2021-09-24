Чебоксары, 24 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Администрация города Чебоксары планирует взять два кредита по 250 млн рублей каждый, предусмотрев на обслуживание долга 77,5 млн рублей. Соответствующие извещения о проведении электронных аукционов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Заказчиком выступает мэрия Чебоксар. В обоих случаях речь идёт об оказании услуг по предоставлению кредита с установлением лимита задолженности в размере 250 млн рублей с максимальной ставкой в 7,75%.

Начальная цена контракта составляет 38,75 млн рублей — итого на обслуживание двух кредитов предусмотрено 77,5 млн рублей. Данные средства выделяются из бюджета Чебоксар.

«Для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары и погашения долговых обязательств», — говорится в документах.

Контракты будут действовать до 30 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Чувашии объявило четыре аукциона, по итогам которых планируется взять коммерческие кредиты на общую сумму 3,7 млрд рублей. Начальная ставка составляет 7,75%. На обслуживание готовы потратить более 267 млн рублей.