Ярославль, 24 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В арбитраж Ярославской области поступил крупный финансовый иск от ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». Ответчиками в деле, которое пока не принято к производству, выступают АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») и ПАО «ОДК-Сатурн», передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление подано 23 сентября 2021 года. Сумма претензий составляет 456 148 404,45 рубля.

Второй соответчик — компания «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК).

По данным с сайта корпорации, она специализируется на разработке и изготовлении двигателей для военной и гражданской авиации, флота, космических программ, нефтегазовой промышленности и энергетики.

Отметим, 17 сентября 2021 года претензии к ОДК через арбитраж Москвы подала ещё одна компания из Ярославской области — АО «Тутаевская ПГУ». Сумма иска составляет 365 млн рублей. Третьим лицом выступает АО «ОДК-Газовые турбины». Слушания по спору пока не назначены.