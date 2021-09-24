Новосибирск, 24 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области вынесен обвинительный приговор в отношении двух сотрудников социального учреждения. Бывший директор одного из пансионатов признан виновным по статье «Халатность», а медицинская сестра осуждена за «оставление в опасности». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Проживающие в пансионате

Установлено, что из-за неисполнения сотрудниками своих обязанностей наступила смерть постояльца пансионата.

«Фигурант по делу не предпринял мер к госпитализации 77-летнего мужчины, нуждающегося в психиатрической помощи, которая не могла быть ему оказана в пансионате, — уточнили в ведомстве. — Кроме того, 13 октября 2018 года мужчина выпал со второго этажа одного из зданий пансионата и получил телесные повреждения, впоследствии летом 2019 года скончался. При этом осужденная, имея основания и возможность, не оказала мужчине первую помощь в полном объёме, не сообщила о происшествии лечащему врачу и заведующему отделением, где проживал мужчина, тем самым оставила его в опасном для жизни и здоровья состоянии».

Бывший директор пансионата осуждён на два года шесть месяцев лишения свободы (условно с испытательным сроком на два года) с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных учреждениях на срок 2 года. Экс-медсестре назначено наказание в виде исправительных работ на срок девять месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Учитывая, что срок давности привлечения её к уголовной ответственности на момент вынесения приговора истёк, от назначенного наказания она освобождена.