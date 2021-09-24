Пермь, 24 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оценивает сложившуюся в регионе эпидемическую обстановку как крайне неудовлетворительную. Об этом заявил глава ведомства Виталий Костарев на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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В Прикамье растет заболеваемость коронавирусной инфекцией и ОРВИ. По данным минздрава, за прошлую неделю (13−19 сентября) число заболевших ОРВИ достигло 29 тыс. человек — это максимальный показатель за всю историю в крае. Также ожидается сезонный рост гриппа.

Заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, заметил, что сейчас медицинские организации серьезно загружены. Стабильно высокий ежедневный прирост новых случаев COVID-19 усиливает нагрузку на медработников.

«Например, только за прошедшую неделю медорганизации края обслужили свыше 8,4 тыс. вызовов бригад неотложной помощи, тогда как в прошлом году на пике заболеваемости самый высокий показатель составлял порядка 7,5 тыс. обращений. Если рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ не удастся затормозить, медработники не будут успевать оказывать помощь даже тем, кто остро в ней нуждается. Значит, что пациенты, которым по показаниям необходима госпитализация, не будут попадать в стационары. Это, в свою очередь, скажется на показателях выздоровления», — сказал он.

Ситуация осложняется еще и тем, что больше года почти не производятся плановые госпитализации. Их максимально сократили для высвобождения ресурсов для лечения пациентов с COVID-19. Отложенная плановая медицинская помощь «накапливается». По ряду направлений очередь на госпитализации составляет по несколько месяцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, одним и из выходов члены оперштаба видят во внедрении QR-коды сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 для посещения ресторанов, кафе, спортивных соревнований, театров и музеев. Введение такой системы станет стимулов для непривитых граждан к вакцинации и позволит снизить число контактов зараженных со здоровыми людьми.