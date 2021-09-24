Кызыл, 24 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Цены на автомобильное топливо в Туве продолжают свой стремительный рост. За неделю с 13 по 20 сентября бензин популярной марки Аи-92 подорожал ещё на 12 копеек до 50,4 рубля за литр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

На 13 копеек выросли цены на 95-й бензин, который теперь на заправках Кызыла стоит 52,47 рубля. Дизельное топливо автомобилисты смогут купить за 54,48 рубля (+17 копеек за неделю). Не изменились цены лишь на бензин марки Аи-98, литр которого стоит ровно 59 рублей.

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