Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Вызов четырех своих экс-помощников в специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, касающийся дачи показаний по делу штурме Капитолия, оспорит бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении политика, которое распространила 23 сентября его пресс-служба.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трамп планирует подать апелляцию, ссылаясь на право своих советников не рассказывать о своей работе в администрации президента, а также «по другим причинам и ради блага страны». В заявлении отмечается, что бывший глава государства ожидает, что спецкомитет пригласит для дачи показаний представителей движений «Антифа» и Black Lives Matter.

По мнению республиканца, члены указанных организаций несут ответственность за «разрушения и погромы в американских городах, управляемых демократами».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября телеканал CNN распространил информацию о том, что президент США Джо Байден намерен уволить членов консультативных советов при американских военных академиях, назначенных Дональдом Трампом в период его президентства.

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