Благовещенск, 24 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Амурской области от воды до сих пор не освободились три дома и две дороги в Благовещенском и Зейском районах. Идёт восстановление повреждённых дорог, подсчитывается ущерб от паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе правительства Приамурья.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

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Жители региона получат на капитальный ремонт домов и покупку нового жилья более 640 миллионов рублей. Люди уже покупают себе новые дома, заверил глава региона Василий Орлов, но есть и те, кто всё ещё остаётся в пунктах длительного пребывания.

«С этими людьми нужно отработать индивидуально. Если нужно, помочь им как с выбором жилья, так и с оформлением необходимых документов. Эту работу нам нужно завершить к концу октября. К этому времени все жители из пункта длительного пребывания должны уже отпраздновать новоселье», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводка в Приамурье были вынуждены на время покинуть свои дома 3690 человек, некоторые из них уже не смогли вернутся в непригодное для наводнение жильё. Всего таких домов в регионе насчитали 566.