Иркутск, 24 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Покупатель супермаркета был ранен в результате нападения на него вооружённого мужчины в Иркутске. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Pixabay.com Нападение с ножом

Инцидент произошёл в Ленинском районе города Иркутска. По предварительным данным, между мужчинами на кассе супермаркета вспыхнул конфликт и один из участников спора нанёс своему оппоненту травмы. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы.

Пострадавший мужчина был госпитализирован, подозреваемый в совершении правонарушения был задержан. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области начата прокурорская проверка по факту появившегося сообщения о попытке нападения вооружённого ножом мужчины на детей.