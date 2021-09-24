Чебоксары, 24 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В столицу Чувашии поставлены два электромобиля, которые будут переданы полиции для патрулирования Красной площади. Об этом сообщает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на своей странице в «Инстаграме».

Скриншот со страницы Алексея Ладыкова

Электрокары закуплены за счёт муниципального бюджета «по просьбе правоохранительных органов». Их поставили в Чебоксары, в настоящее время идёт оформления актов приёмки и передачи.

Главный чебоксарский чиновник заявляет, что два электромобиля будут патрулировать Красную площадь, залив и Московскую набережную:

«У нас, к сожалению, случаются акты вандализма — ломают новые качели, уродуют топиарные фигуры, изрисовывают скамейки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Минпромторга России Александр Морозов заявил, что в России за 2 — 3 года планируют наладить выпуск электрических автомобилей трёх брендов. Кроме того, один из российских концернов ведёт разработку гибридного транспорта — газового электромобиля.