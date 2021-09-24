Горно-Алтайск, 24 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай за первые шесть месяцев 2021 года жители и туристы потратили 14 млрд рублей с использованием платёжных карт в магазинах и предприятиях сферы услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка по региону.

Sapling.com Оплата платежной картой

По словам управляющего банком Надежды Донских, это в 1,6 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года. Этому способствует рост числа электронных терминалов безналичной оплаты — на 18% за 12 месяцев. По состоянию на 1 июля подобных терминалов в республике насчитывается 5,4 тыс. единиц.

«По состоянию на 1 июля 2021 года в Республике Алтай выдано 336 тыс. банковских платежных карт, 40% из них — это карты платежной системы «Мир». За первое полугодие 2021 года 45% от общего количества операций по картам в регионе совершены картами «Мир», — отметили в банке.