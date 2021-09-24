Новосибирск, 24 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году получена хорошая урожайность зерновых: более 24 ц/га, и валовый сбор зерна прогнозируется рекордным. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

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«Потребности внутреннего рынка Новосибирской области в зерне значительно выросли в последние годы, но профицит зерна всё равно очень существенен. В этом году по прогнозам нашими аграриями будет собрано более 3 млн тонн зерна, более миллиона из которых — это профицитные объемы, которые необходимо реализовать за пределы региона, в том числе на экспорт. Все необходимые возможности сделать это законными способами в регионе имеются» — заявил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

По данным регионального управления Россельхознадзора, за первые восемь месяцев 2021 года из Новосибирской области экспортировано почти 350 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки — более чем на треть больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (260 тысяч тонн).