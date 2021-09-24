Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. На Камчатке многодетная семья по поручению губернатора края Владимира Солодова переехала в служебное жильё и поставлена в очередь на получение квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в региональном правительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ключи от квартиры

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Виктория Бондарева обратилась за помощью к Владимиру Солодову. Семья, воспитывающая троих детей, проживала в съёмной квартире. Виктория серьёзно заболела и больше не может работать. Семья стала не в состоянии оплачивать съёмное жильё.

Владимир Солодов распорядился передать в оперативное управление КГКУ «ЦОД», где работает супруг Виктории, служебную квартиру.

«Мы — многодетная семья, муж работает пожарным спасателем уже 13-й год. В итоге губернатор поспособствовал тому, чтобы учреждению, в котором работает мой супруг, выделили квартиру. В итоге мы получили огромную квартиру в хорошем районе. Теперь обживаемся, занимаемся переездом и ремонтом», — рассказала Виктория Бондарева.

Служебное жильё семье предоставили на срок не более пяти лет. Параллельно их поставили в очередь на получение квартиры.

Также по поручению губернатора средний сын Виктории Бондаревой отдохнул в детском оздоровительном лагере.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области прокуратура поддержала в суде права многодетных семей, проживающих в деревнях Лихун, Груздово, Большая Каменка и Починки. Поводом для обращения прокуратуры в суд стали результаты проведённых проверок.