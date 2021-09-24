Хабаровск, , 06:54 — REGNUM После вступления в должность 24 сентября избранного губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительство региона уходит в отставку — заместители председателя правительства и министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности по своим должностям до момента назначения нового состава правительства, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Михаил Дегтярев Khabkrai.ru

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"Для меня, как главы региона, доверие граждан — главная ценность и стимул работать ещё усерднее на благо Хабаровского края, Дальнего Востока и России. Ещё раз хочу поблагодарить вас за доверие и поддержку. Вместе мы способны многое изменить к лучшему и уже работаем над этим. Главная цель — сделать край процветающим, комфортным для жизни. Чтобы прийти к поставленной цели, нужно много и упорно трудиться, эта работа потребуется от всех, кому небезразлична судьба региона и матушки-России. Мы сейчас в самом начале пути, каким он будет — зависит только от нас», — сказал на инаугурации избранный 19 сентября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дегтярев получил удостоверение об избрании губернатором Хабаровского края и принёс присягу в соответствии с Уставом Хабаровского края.