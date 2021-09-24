Ульяновск, 24 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

По сведениям ведомства, 23 сентября в регионе официально подтверждено 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что ранее двое суток подряд выявляли по 303 носителя инфекции SARS-CoV-2, до этого два дня подряд — по 305.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 207 497 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Ульяновской области инициировало проверку по факту выявления в гинекологическом отделении трёх пациенток с коронавирусом. Все контактные лица изолированы.