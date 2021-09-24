Ак-Довурак, Тыва, 24 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В городе Ак-Довурак в Туве организована проверка по факту смертельного ДТП с участием грузового ГАЗ-3307. Авария произошла днём 22 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Тува Смертельная авария в Туве

За рулём грузовика находился 40-летний местный житель, не получавший водительских прав. По предварительным данным, мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При выезде с перекрёстка он не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги и врезался в дерево.

Кроме водителя и пассажира в кабине, в кузове грузовика находились трое несовершеннолетних в возрасте 10, 11 и 16 лет.

«В результате происшествия от тяжести полученных травм на месте скончался 42-летний житель г. Ак-Довурака. Водитель и 10-летний ребенок были госпитализированы в хирургическое отделение, остальным несовершеннолетним было назначено амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.