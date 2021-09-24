В школах Якутска мало видеокамер — итоги проверок после трагедии в Перми
Якутск, 24 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В учреждениях образования Якутска недостаточно безопасно и не хватает видеокамер. Это выяснилось во время проверки, проведённой городскими властями после нападения на университет в Перми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе мэрии столицы Якутии.
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Выяснилось, что детские сады и учреждения дополнительного образования в Якутске совсем не охраняются. Есть также необходимость ремонтировать и устанавливать ограждения для зданий. Деньги на устранение недочётов по обеспечению безопасности дошкольников и школьников республики заложат в бюджете города на 2022 год.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Якутии шокировало нападение 20 сентября на Пермский государственный университет. Люди боятся за своих детей, обвиняют представителей власти в бездействии и требуют, чтобы учреждения образования охранялись представителями Росгвардии, а не пожилыми вахтёрами.