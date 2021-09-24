Пхеньян, 24 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон заявил о невозможности подписания мирного договора между Северной Кореей и США в связи с острой ситуацией в регионе. Об этом говорится в заявлении, 24 сентября опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Плакат, КНДР

Ри Тхэ Сон «Нет никакой гарантии того, что подписание декларации об окончании войны приведёт к отказу США от враждебной политики в отношении КНДР, особенно в нынешней острой ситуации на Корейском полуострове».

В документе подчёркивается, что пока политическая ситуация вокруг Пхеньяна и Вашингтона остаётся неизменной — «ничто не изменится».

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил объявить об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг) в присутствии США и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД Южной Кореи и США обсудили возможность возобновления сотрудничества с КНДР.

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