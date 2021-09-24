Кызыл, 24 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали город Кызыл и Тандинский район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 56 заболевших мужчин — 21, женщин — 35. По возрасту: детей до 17 лет — 23, от 18 до 49 лет — 23, от 50 до 64 лет — 5, старше 65 лет — 5», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 11 562.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 248 больных, в том числе 25 детей и 14 беременных женщин. 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла 73%.