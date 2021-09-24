Новосибирск, 24 сентября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Актёры Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел» едут с гастролями в хорватский город Загреб. Там пройдёт сотый показ спектакля «Три сестры».

Пресс-служьа Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел» Спектакль «Три сестры»

«В течение трёх дней на сцене Хорватского национального театра наши актёры с помощью жестов и мимики расскажут историю семьи Прозоровых», — рассказали ИА REGNUM в новосибирском театре. — Бессловесная и при этом невероятно эмоциональная постановка Тимофея Кулябина, несмотря на всем известный сюжет, держит в напряжении с первой до последней минуты».

Отметим, что спектакль будет идти на жестовом языке с субтитрами (для иностранной публики — английские субтитры).

Краснофакельский спектакль «Три сестры» — обладатель специального приза жюри драматического театра Национальной театральной премии «Золотая Маска» — «За выдающийся актёрский ансамбль».