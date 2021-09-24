Кабанский район, Бурятия, 24 сентября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии 23 сентября нашли группу добровольцев из пяти человек, переставших выходить на связь в ходе поисков пропавшего рыбака. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Главное управление МЧС по Бурятии В Бурятии завершены поиски пропавшей группы

«Мужчины находились в зимовье, расположенном в труднодоступной местности. Сообщить о своем местонахождении они не могли в виду отсутствия мобильной связи в указанном районе», — отметили в ведомстве.

Вертолётом их доставили в посёлок Выдрино. От медицинской помощи, как отмечается, они отказались.