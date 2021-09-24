Чугуевский район, Приморский край, 24 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Автоавария со смертельным исходом произошла в Чугуевском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

Пресс-служба УМВД Приморского края Авария в Приморье

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30-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 22 сентября двигался со стороны автодороги «Осиновка — Рудная Пристань» в направлении села Самарка. При прохождении 40 км гравийной автодороги «Уборка — Самарка — Ариадное» он потерял управление и допустил опрокидывание внедорожника. В результате удара водитель, а также трое его пассажиров (мужчины 48, 36 и 26 лет) получили травмы, не совместимые с жизнью. 23-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.

Стаж вождения погибшего — 13 лет. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2021 году его не привлекали.

Как сообщало ИА REGNUM, семь автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве 23 сентября.