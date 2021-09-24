Москва, 24 сентября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Произошедший в здании общежития Военного университета в Москве пожар локализовали сотрудники экстренных служб, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

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«Принятыми мерами в 05:22 пожар по адресу: Комсомольский пр-т, дом 20 стр.1 локализован», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве произошел пожар в общежитии Военного университета Минобороны РФ на Комсомольском проспекте. Общая площадь возгорания оценивалась в 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Отмечалось, что в целях безопасности из здания эвакуировали около ста человек.