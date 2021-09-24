Флорида, США, 24 сентября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Бывший уборщик был приговорён к 60 годам лишения свободы за видеокамеру, спрятанную в туалете для девочек в школе в американском штате Флорида. Об этом 24 сентября сообщает Fox News.

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Спрятанный в туалете для девочек в школе в городе Овьедо смартфон обнаружили ученицы в 2019 году. Школьницы отнесли телефон руководству школы, а далее директор учебного заведения сообщил обо всём полиции. В ходе расследования выяснилось, что гаджет спрятал 31-летний мужчина, работавший уборщиком. На смартфоне были обнаружены видеозаписи с участием 12 учениц.

В дальнейшем выяснилось, что ещё один смартфон был спрятан в туалете для учителей. Было установлено, что уборщик рассчитывал затем использовать полученные видеозаписи в корыстных целях. Мужчина был признан судом виновным в использовании или попытке использования детей для создания видео с сексуальным характером.

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