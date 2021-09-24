Кемерово, 24 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области за неделю с 13 по 19 сентября было зарегистрировано 23,2 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 42,8%.

Отмечается, что на прошедшей неделе был исследован клинический материал от 51 больных ОРВИ. Этиологический фактор установлен в 19 случаях. Заболевания обусловлены негриппозными вирусами.