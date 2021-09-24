Благовещенск, 24 сентября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Во время похорон жителя Белогорска Амурской области выяснилось, что в гробу находилось тело другого человека. Родственникам умершего пришлось организовать разбирательства, чтобы поменять тело, написало Amur.life.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гроб с телом Петра Мамонова

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Причины и обстоятельства подмены устанавливает МВД региона — сразу после похорон люди обратились в полицию. Известно, что семья заказывала похороны без прощания в ритуальном зале, гроб привезли сразу на кладбище.

«Поступило сообщение от родственников умершего. По данному факту МО МВД России «Белогорский» проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — отметили в УМВД Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России стали экономить на погребальных услугах. За шесть месяцев 2021 года смертность в России выросла на 16%, выручка ритуальных агентств — только на 9%.