Хабаровск, 24 сентября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев избавился от приставки «врио» — 24 сентября ему вручили удостоверение об избрании губернатором региона, сообщил телеграм — канал «Правила выбора».

Избирком Хабаровского края Удостоверение

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Михаил Дегтярев получил удостоверение об избрании губернатором Хабаровского края и принёс присягу в соответствии с Уставом Хабаровского края.

За Михаила Дегтярева (ЛДПР) на выборах губернатора 17−19 сентября проголосовали 237 818 человек — 56,77%.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатором Хабаровского края избран Михаил Дегтярёв, с июля 2020 года временно руководивший регионом. Краевая избирательная комиссия утвердила итоги голосования.