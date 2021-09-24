Новосибирск, 24 сентября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 13 по 19 сентября зарегистрировано 24 822 случая заболевания ОРВИ. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что вирусы гриппа на 37 неделе не установлены.

Отмечается, что по сравнению с 36 неделей, темп прироста заболеваемости ОРВИ снизился. Основное количество обратившихся за медицинской помощью — дети школьного возраста, подростки старше 15 лет и взрослые.