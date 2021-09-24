Улан-Удэ, 24 сентября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 93 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 58 419. Об этом утром 24 сентября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 28 286 случая заражения (48% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли два пациента с COVID-19 (всего умерли 1827 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 433 (+13) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1191 (+25) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 49 964 (+84) человека.

В реанимации остаются 58 (+2) пациентов в тяжёлом состоянии (36 — старше 65 лет). В том числе 23 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (14 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 78,7% — из 550 перепрофилированных коек заняты 433.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки подтвердили 93 новых случаев заражения коронавирусом.