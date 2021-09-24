Севастополь, 24 сентября, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Археологи обнаружили ювелирные украшения римской эпохи в окрестностях древнего Херсонеса в Крыму, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.

(сс) Burliai Херсонес Таврический — это античный город, основанный древними греками

«Участники совместной археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН и Государственного Эрмитажа, которая работает на месте будущего историко-археологического парка в Херсонесе, обнаружили при раскопках погребений ювелирные украшения римской эпохи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что находка была обнаружена на месте некрополя римского периода. Археологам удалось обнаружить два погребения, сделанных, предположительно, в первых веках нашей эры. Одна из гробниц была разграблена мародерами, однако часть украшений все же сохранилась. Также сохранились и металлические артефакты в гробницах.