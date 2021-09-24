Владивосток, 24 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Во Владивостоке с 23 по 25 сентября проходит четвёртый фестиваль «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР). На этот раз тема — «Россия: горизонты будущего», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Участники обсудят понятие национальной идеи — как она формируется, как сохранить историческую память и сформировать гордость за малую родину, объединив культурные коды и символы разных территорий России в единую общероссийскую национальную идею.

Также запланировано обсуждение произведений на дальневосточную тематику.

Литературный фестиваль проходит в Адмиральском сквере столицы Приморья. В шатрах и на сцене пройдёт основное действо.

Отмечается, что часть лекций и мастер-классы состоятся в Музее города, Доме ученых и Приморском отделении Русского географического общества.

В числе гостей фестиваля — российские и зарубежные литературные деятели. Уже в четвертый раз приехали Сергей Лукьяненко, Андрей Рубанов, Сергей Шаргунов.

Впервые участвуют писатели Роман Сенчин, Герман Садулаев, Александр Куланов, Роман Злотников, Роман Богословский, детские писатели Ася Петрова и Игорь Малышев, поэты Олег Демидов и Максим Замшев, кинокритик Денис Горелов, генеральный директор издательского дома «Городец» Анастасия Смурова.

Значительно расширится в этом году и география дальневосточного фестиваля — его участниками станут секретарь Союза писателей Белоруссии Сергей Трихименок, председатель Союза писателей Калининградской области Борис Бартфельд, поэт из Симферополя Максим Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни во Владивостоке также проходит первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль.