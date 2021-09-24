Благовещенск, 24 сентября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Прокуратура Амурской области предпринимает меры, чтобы не допустить перенос срока окончания строительства школы в посёлке Экимчан. Сдать объект должны в декабре 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в надзорном ведомстве.

Yarregion.ru Строительство школы в Туношне

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«Однако в связи с несоблюдением подрядчиком сроков выполнения работ на сегодняшний день возникли риски несовременного ввода объекта в эксплуатацию», — отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство уже вносило представления о неисполнения подрядчиком строительства школы условий контракта, возбуждено дело об административном правонарушении. Прокурор региона взял контроль за ходом возведения здания под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Свободный Амурской области завершается строительство нового корпуса гимназии №9. Окончить возведение здания планируется в 2022 году.