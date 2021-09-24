Улан-Удэ, 24 сентября, 2021, 05:27 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 93 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 76 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 58 419. Выздоровели от COVID-19, по состоянию на 24 сентября, 49 964, в том числе 84 за последние сутки.