Новосибирск, , 05:27 — REGNUM Назначено судебное заседание по иску депутата Законодательного собрания Новосибирской области о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает Калининский районный суд Новосибирска.

В суде Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

Речь идёб об иске депутата Вячеслава Илюхина к директору ООО «Экогород» Людмиле С. Парламентарий просит взыскать с неё компенсацию.

«Исковые требования истца мотивированы, тем, что 15 июня 2021 года в сообществе «Калининский район» социальной сети «ВКонтакте» размещено видео «Доходное место или фиаско комбинаторов». Под данной записью оставила свой комментарий директор «Экогорода», в котором содержалась информация о том, что истец занимается незаконной, противоправной деятельностью, «которому в преддверии выборов нужны денежные средства, которые он планирует получать через подконтрольные лица, совершившие рейдерский захват компании Экогород», в том числе высказаны оскорбления, называя истца «главным лжецом Пашино». Данная направленность комментария оскорбляет истца, создает негативное отношение и порочит его деловую репутацию», — говорится на сайте суда.

Судебное заседание назначено на 8 ноября 2021 года.