Тегеран, 24 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. 23 сентября представитель Национальной целевой группы Ирана по борьбе с COVID-19 Алиреза Раиси заявил, что до 10 000 футбольных болельщиков могут посетить стадион Тегеран Азади, чтобы стать свидетелями футбольного отборочного матча между Исламской Республикой и Южной Кореей, который состоится 12 октября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Отборочный футбольный матч чемпионата мира по футболу между Ираном и Южной Кореей намечен на 12 октября на тегеранском стадионе Азади.

Представитель Национальной целевой группы Ирана по борьбе с COVID-19 Алиреза Раиси отметил, что на стадион могут прийти до 10 000 футбольных болельщиков, чтобы посмотреть матч.

Однако Раиси подчеркнул, что болельщики должны получить обе дозы вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19). Этот шаг был предпринят в связи с тем, что смертельный вирус постепенно переходит под контроль иранских властей в результате усиленной кампании вакцинации.